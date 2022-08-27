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28 августа 2022 года

doc Указ Президента Российской Федерации от 27.08.2022 № 585 "О временных мерах по урегулированию правового положения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в Российской Федерации"

Дата опубликования: 27.08.2022
Номер опубликования: 0001202208270002
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Номер опубликования: 0001202208270002
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