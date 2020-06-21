doc Федеральный закон от 08.06.2020 № 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"

Дата опубликования: 08.06.2020
Номер опубликования: 0001202006080027
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